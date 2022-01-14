男被控殺祖母盜領存款 一審2/24宣判

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市阮姓男子被控7年前殺害祖母盜領存款，台中地院今天開庭，阮男的妹妹透過視訊作證稱，曾在哥哥的行李箱發現10多顆牙齒，並懷疑祖母遭哥哥殺害，全案將於2月24日宣判。

全案緣於國立中正大學劉姓女大生15年前失蹤，警方去年重新清查失蹤人口，發現劉姓女子男友38歲阮姓男子的祖母，7年前也失蹤，去年4月檢警搜索阮男住處，發現關鍵證物。

阮男被控在祖父民國103年死亡後，為圖78歲郭姓祖母鉅額資產，在祖母104年4月22日自醫院出院返家後，以不明方式殺害，再棄置遺體於不詳處所，遺骸至今下落不明。

阮姓男子為免犯行曝光，對親友間質問，先藉口祖母在休養不宜打擾，或再以安排住進安養院、與朋友外出遊玩、經親人帶往北部就醫或自行外出失蹤等虛構情節，企圖掩飾祖母已死亡。

阮姓男子為免留下死亡跡證，將祖母生前使用的全口可拆式假牙，放在祖父骨灰罈內，並藏放家中。阮姓男子得知祖母生前投保多筆高額投資型保單，盜領解約保險金新台幣130萬元，並到銀行盜領祖母存款312萬餘元。

阮姓男子妹妹106年間質疑哥哥盜領祖母存款，反遭阮姓男子毆打、持電擊棒施暴，阮姓男子妹妹事後提告。 檢方偵辦後發現阮男祖母疑遭阮男殺害而展開偵辦，台中地檢署檢察官去年9月間，將阮男依殺人等罪嫌起訴，並求處死刑。

台中地院今天開庭審理，阮男的妹妹因現居在美國，透過視訊出庭作證，她表示，哥哥11年前大學畢業後帶行李箱返家，她在哥哥的行李箱內發現10多顆牙齒，因她曾擔任過牙醫助理工作，確認是人類牙齒，她並曾看過哥哥與劉女一起回家，2人相處不是很好。

阮女並向法官表示，7年前祖母出院後突然失蹤，她認為應該要報案協尋，但哥哥卻說不能報案，怕領不到祖母的錢。事後在家中發現祖母的假牙，但哥哥卻說那是祖母做的新假牙，懷疑是哥哥殺害祖母。

阮男在法庭上坦承盜領祖母款項，但否認殺害祖母，辯稱妹妹在行李箱中找到的牙齒是他的智齒，數量沒有妹妹說的那麼多。阮男並表示，妹妹發現祖母的假牙，是市政府補助的新假牙。

台中地院合議庭法官最後諭知全案辯論終結，將於2月24日宣判。（編輯：張銘坤）1110114