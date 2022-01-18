賣家幫誆「假消費真投資」誘近600人儲值 2人收押

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電商平台「賣家幫」誆騙儲值消費幫APP合作商家衝高銷售曝光，就能取得消費紅利共創雙贏，達到零風險「假消費真投資」，雄檢初估近600人受害，月初聲押2人獲准。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）電商平台「賣家幫」誆騙儲值消費幫APP合作商家衝高銷售曝光，就能取得消費紅利共創雙贏，達到零風險「假消費真投資」。雄檢初估近600人受害，不法獲利逾2700萬元，月初聲押2人獲准。

刑事警察局165反詐欺專線去年接獲上百名民眾報案遭電商交易平台「賣家幫」詐騙，不但所屬LINE群組接獲帳戶無法出金訊息，甚至遭退出群組，直到官方網站於去年11月27日假日期間無預警關閉，許多投資民眾才驚覺可能遭騙報案。

高雄地檢署今天下午發布新聞稿指出，檢方指揮南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局刑事警察大隊、苓雅分局及法務部調查局航業調查處高雄調查站成立專案小組，今年1月4日派員兵分多路搜索嫌犯位於高雄鹽埕區住所等4處，查扣作案手機7支、公司會計及帳務資料1批、公司印鑑2個、提款卡及存簿數十組等證物，傳訊、拘提嫌犯7人到案釐清案情。

檢警調查，以43歲陳姓、36歲許姓嫌犯為首的詐欺集團，先委外設計「賣家幫官方網站」、 「賣家幫APP」，還設立登記「賣家幫有限公司」及成立LINE群組，再讓APP供人下載使用。

檢方指出，「賣家幫」號稱與多家知名品牌合作，民眾以1比1比率儲值後，只要在APP合作網購通路購物假下單，幫商家衝高銷售量增加曝光，就能在24小時後收到APP退還的消費款項及回饋消費紅利。紅利達一定金額還能用於下次消費或換成現金，藉此達到「假消費、真投資」效果誆騙民眾不斷儲值，集團成員則再將民眾APP帳戶提領一空。

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由於「賣家幫」交易平台去年底無預警解散LINE群組（會員人數高達4534人）、關閉官方網站及APP，部分投資人因而驚覺受騙報警，目前統計已有近600名民眾報案，集團不法獲利逾2700萬元，詳細受害人數及金額仍在清查。

高雄地檢署檢察官訊問後，認為陳姓負責人、許姓財務士涉犯刑法加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌疑重大，且有串證、滅證、逃亡及反覆實施同一犯罪之虞，今年1月4日向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1110118