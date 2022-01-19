代考舞弊後報考者不減反增 中油求償名譽受損敗訴

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）國營事業代考舞弊集團主嫌黃英傑、黃耀進109年遭檢廉查獲，中油認為舞弊新聞害公司名譽受損求償50萬元。高雄地院認為事後報考人數不減反增，未構成名譽受損，判中油敗訴。

對此，台灣中油公司今天接受媒體提問回應，涉案的黃英傑、黃耀進在被高雄地檢署起訴後，公司當時即依獎懲規定解雇2人請求賠償損害。對於一審敗訴，將委任律師提出上訴，維護公司權益。

至於如何處置舞弊考上的員工，中油則指出，全力配合檢調偵辦作業，若有現職或新進人員涉案違法，經查明屬實將依公司規定處置終止勞動契約。

台灣中油等國營事業2年前遭高雄檢廉查獲有代考舞弊集團介入招考，代考次數至少29次，犯罪所得達新台幣5300多萬元，其中代考集團主嫌前中油員工黃耀進、黃英傑自民國104年到109年期間陸續用110萬到145萬元代價，找槍手替考生應試，但部分考生遭檢廉查獲。

代考舞弊集團事件爆發後，中油火速開除黃耀進、黃英傑，且認為2人所為導致媒體報導損害中油名譽，網友因此留言大肆批評中油，為此向2人提出連帶求償50萬元，還要在報紙頭版登道歉啟事、PTT八卦版連續30天貼出道歉文。

高雄地方法院判決指出，黃耀進和黃英傑審理時反駁，中油未明確點出2人所為哪裡構成損害或侵權，且考試作弊既不是中油所為，就不會因此導致公司名譽受損，加上提供考試舞弊消息給媒體的是檢調單位，報導的也是各大媒體，所以應不能把責任歸咎給2人。

法官審理時，發現代考舞弊集團新聞爆發後，中油報考人數不減反增，足見社會大眾沒有因此降低對中油的信譽跟社會評價，且媒體跟網友評論並非一般人所能控制，據此認為並未構成侵權，駁回中油50萬元名譽受損請求賠償和刊登道歉啟事，可上訴。

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另外，由於羅姓考生是黃英傑協助考進，中油也認為羅姓考生在任職期間領取共276多萬元薪資獎金，黃英傑應代還這筆錢，因此向他求償150萬元，其餘部分保留請求權。黃英傑則否認協助代考，僅是介紹工作機會。

不過，高雄地院合議庭認為，羅姓考生雖是透過舞弊錄取任用，但從在職期間領取薪資跟獎金可以看出，其勞務付出並未低於一般員工，也能勝任交付工作，才能依照中油公司規定領到相應對價工作薪水，羅姓考生薪資及獎金所得與考試舞弊行為是間接關係，據此認為中油求償150萬元並無依據，駁回請求。（編輯：郭諭儒）1110119