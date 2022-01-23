中彰大橋5車碰撞釀6傷 休旅車慘淪「夾心餅」

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台17線中彰大橋23日發生5車碰撞事故，釀6人受傷，其中1輛休旅車夾在2輛大車間彷彿「夾心餅」（圖），所幸休旅車內2人獲救脫困時意識清楚。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年1月23日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）台17線中彰大橋今天發生5車碰撞事故，釀6人受傷，其中1輛休旅車夾在2輛大車間彷彿「夾心餅」，路過民眾見狀都覺得乘客凶多吉少，所幸休旅車內2人獲救脫困時意識清楚。

省道台17線彰化縣伸港鄉路段上午發生多輛大、小車碰撞事故，其中1輛白色休旅車夾在2輛大車間彷彿「夾心餅」，車頭嚴重變形凹陷，路過民眾見狀都覺得車內乘客凶多吉少，不過彰化縣消防局表示，車上1男1女一度受困，獲救後送往台中市的醫院治療，意識清楚。

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事故地點位於台17線中彰大橋南下路段，由於地處彰化縣、台中市交界，兩地警消、醫院都派人車到場救援，其中白色休旅車內有人員受困，彰化縣消防局車組到場時，受困男、女傷者已獲救，送往台中市光田醫院、童綜合醫院治療，初步了解無生命危險。

轄區彰化縣警察局和美分局調查，這起事故共波及5車釀6人受傷，休旅車被夾在大貨車與砂石車之間，車上2人受困，動用破壞器材救出，另輛車內4人輕傷或受到驚嚇，無大礙；事故一度造成後方塞車數公里，排除後車流恢復順暢，肇事原因及責任待釐清。（編輯：陳仁華）1110123