父燒炭殺幼子後輕生未遂 檢依殺人罪起訴

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（中央社記者蘇木春台中25日電）台中市葉姓男子獨自撫養4歲大的兒子，去年9月間，卻因經濟問題，下藥迷昏兒子後燒炭，隔日葉男清醒，先伴屍2天再購買農藥輕生未遂打119求救，檢方偵辦後依殺人等罪嫌將他起訴。

台中地檢署起訴書指出，40歲葉男與配偶張女，2人育有1名4歲大男童，雙方於民國108年間分居後，葉男帶著兒子在台中市北屯區租屋居住。

葉男因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間收入不穩，且無儲蓄習慣，萌生厭世。110年9月24日，葉男事先將租屋處冷氣口及天花板氣孔密封，並在同日深夜，將磨碎的安眠藥摻入牛奶內供男童飲用，待男童昏睡後，在房內點燃事先購買的木炭。

葉男於隔天上午清醒後，發現男童已死亡，他打開空調並在房內伴屍，直到9月27日上午，葉男前往農會購買農藥回到租屋處飲用，直到晚間感到不適，打119求救。

葉男經送醫後救回一命，案經台中地檢署偵辦後，檢察官依據證人證詞、現場照片、相驗報告等證據，依殺人及違反兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌將葉男起訴。

檢察官並審酌，葉男明知葉母及妻子有意願及能力照顧男童，仍執意獨自扶養，卻未負擔起責任，且自身經濟發生問題後，逕自剝奪男童寶貴生命，犯行不可輕恕，建請法院從重量刑。（編輯：陳仁華）1110125

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