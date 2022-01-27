中市3小時破超商外槍擊殺人案 盧秀燕慰勉員警

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市昨天街頭發生行刑式開槍殺人案，對於警方在3小時內迅速破案，市長盧秀燕今天到市警局慰勉員警時表示，肯定警方展現高度打擊犯罪的能力及守護市民的決心。

台中市東區精武東路超商外26日發生槍擊案件，49歲的林姓男子遭嫌犯持槍射擊，經送醫搶救不治，轄區第三分局獲報後與刑事警察大隊立即組成專案小組共同偵辦，案發3小時內就逮獲嫌犯，移送檢方偵辦。

盧秀燕上午前往市警局慰勉破案員警並致贈獎勵金，她表示，昨天台中市發生的刑案為個人尋仇，感謝員警努力，在短短3小時內即偵破案件，讓歹徒接受法律制裁，也勉勵員警持續努力不鬆懈，守護市民安全。

針對台中市1名居家檢疫民眾擅離指定住所，遭中市府依春節檢疫專案重罰新台幣30萬元，盧秀燕接受媒體聯訪時對此表示，個案擅離外出6個小時、市府開罰30萬元，提醒居家檢疫的民眾，一定要乖乖配合防疫工作，不要隨便擅離外出。

盧秀燕指出，目前台中市居家檢疫人數，隨著年關將近，已大幅降低，從最高時候的4800多人，到目前已降至2800多人。

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由於許多居家檢疫民眾這兩天將陸續檢疫期滿，盧秀燕呼籲，在COVID-19疫情期間，大家要遵守規定，一定要滿14天才能出來，而且出來以後還要自主健康管理，一定要符合規定，不要讓防疫破功。

盧秀燕強調，居家檢疫的市民朋友，市府都派員關心，若擅離外出都會知道，因此，這個案例擅離外出6小時，市府重罰30萬元，希望每個人都遵照防疫規定，不要破壞防疫。（編輯：陳仁華）1110127