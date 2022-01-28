最高法院優遇庭長吳明軒辭世 享嵩壽100歲

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（中央社記者林長順台北28日電）最高法院優遇庭長吳明軒日前辭世，享嵩壽100歲，司法院長許宗力今天前往靈前致祭。許宗力表示，吳明軒70年來引領民事訴訟法制前進，病榻中仍掛念民訴法修法，為法律人典範。

吳明軒於22日辭世，享嵩壽100歲。許宗力今天率同司法院副院長蔡烱燉、大法官呂太郎、司法院秘書長林輝煌、司法院副秘書長周占春前往吳明軒靈前致祭，表達景仰與哀思。

許宗力表示，吳明軒在各審級奉獻審判40年，專心致志於民事訴訟領域，不僅撰寫多篇擲地有聲的判決，更在公餘著書立說，所著「民事訴訟法」乃是實務界、學術界重要教科書。

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許宗力指出，吳明軒屆齡後任最高法院優遇庭長，仍不斷治學研究，除因應民訴修正而不斷修訂「民事訴訟法」著作外，更擔任民事訴訟法、破產法、非訟事件法修法委員，70年來引領民事訴訟法制前進，甚至於病榻中仍掛念著作「民事訴訟法」第12版的修訂，實為法律人的典範。

許宗力說，吳明軒曾在接受法學雜誌訪問時，以「獻身司法，不知老之將至」自況，並期許法官能夠活用法律、有擔當採取最適當法律見解，吳明軒的仙逝是司法界損失，相信吳庭長的精神，將會繼續存在於所有法官心中。（編輯：戴光育）1110128