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首頁 / 社會

苗栗台1線小轎車與左轉砂石車事故 妻死夫重傷

2022/1/28 17:49（1/28 18:06 更新）
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苗栗縣38歲黃姓男子27日開車載妻子行經造橋鄉台一線105公里路段岔路口時，與對向左轉砂石車發生碰撞，導致黃男重傷、妻子送醫不治。警方表示，詳細事故原因及肇責仍有待進一步調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月28日
苗栗縣38歲黃姓男子27日開車載妻子行經造橋鄉台一線105公里路段岔路口時，與對向左轉砂石車發生碰撞，導致黃男重傷、妻子送醫不治。警方表示，詳細事故原因及肇責仍有待進一步調查釐清。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月28日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣38歲黃姓男子駕車載妻子行經造橋鄉台1線105公里路段岔路口，與對向左轉的砂石車發生碰撞，黃男骨折重傷，妻子送醫不治。警方調查雙方均無酒駕，肇責待釐清。

黃男家屬今天指出，夫妻倆平日在頭份市經營瓦斯行，昨天送就讀小二的兒子到安親班後，2人準備前往銅鑼鄉親戚開設的工廠幫忙，未料途經台1線105公里造橋路段，遭左轉砂石車撞上，就此天人永隔。

苗栗縣消防局造橋消防分隊小隊長李財漢接受媒體訪問表示，27日上午8時許接獲119勤務指揮中心派遣，造橋台1線105公里處車禍救護案，消防人員抵達現場時，小轎車內2名傷者，因前座車門無法打開，利用後座予以脫困，男性傷患全身多處擦傷、有骨折現象，女子則已失去生命徵象。

兩人經救護車送醫救治，38歲黃姓丈夫肋骨、腿部骨折，37歲曾姓妻子經搶救仍回天乏術。

警方調查，事故路口僅有閃黃燈，周姓男子（70歲）駕駛砂石車沿台1線由南往北欲左轉，與黃男駕駛由北往南直行的小轎車發生碰撞，小轎車車頭嚴重損毀，雙方均無酒駕，詳細事故原因及肇責仍待進一步調查釐清。（編輯：張銘坤）1110128

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