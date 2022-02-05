疑不熟路況性能 超跑撞分隔島後輪噴飛
2022/2/5 19:00（2/5 19:16 更新）
張姓男子5日駕駛一輛邁凱輪（McLaren）行經台北巿福林橋時，疑不熟路況及車子性能，不慎撞上分隔島，導致車輛左後輪噴飛。確切事發原因仍有待調查釐清。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年2月5日
（中央社記者劉建邦台北5日電）張姓男子今天駕駛1輛邁凱輪（McLaren）超跑行經台北巿福林橋，疑不熟路況及車子性能，不慎撞上分隔島，導致左後輪噴飛，警方針對張男酒測，酒測值為零，車禍原因待調查。
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台北市警方下午獲報，福林橋上發生交通意外，立即派員到場，員警抵達發現，1輛超跑停在橋上，左後輪斷裂飛至車前，車主未受傷，經調查，駕駛為56歲張姓男子，經酒測，酒測值為零。
警方表示，張姓男子駕駛邁凱輪（McLaren）650S Spider行經福林橋北往南方向，疑不熟路況及車子性能，不慎撞到中央分隔島，至於詳細車禍原因，仍待進一步調查、釐清。（編輯：屈享平）1110205
台北市警方5日下午獲報在福林橋上發生交通意外，員警到場發現一輛超跑停在橋上，左後輪躺臥車前，車主未受傷，初步調查疑是駕駛不熟路況及車子性能，不慎撞到中央分隔島，詳細車禍原因仍有待進一步釐清。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年2月5日
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