疑不熟路況性能 超跑撞分隔島後輪噴飛

台北市警方5日下午獲報在福林橋上發生交通意外，員警到場發現一輛超跑停在橋上，左後輪躺臥車前，車主未受傷，初步調查疑是駕駛不熟路況及車子性能，不慎撞到中央分隔島，詳細車禍原因仍有待進一步釐清。（翻攝照片）中央社記者劉建邦傳真 111年2月5日