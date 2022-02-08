台北燈節登場 北市基河路周邊11日起交管

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（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北燈節登場，台北市警察局交通警察大隊今天表示，雙溪橋兩側人行道和雙溪北岸河濱自行車道11日起將進行人車管制，另基河路和周邊道路12日起將封閉1車道及彈性管制。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，「2022台北燈節」活動將於11至20日於士林區基河路、美崙公園和雙溪河濱公園等地舉辦，預計12日晚間7時至8時30分在基河路、大南路口舉行開幕活動。

為維護活動交通秩序與安全，交通警察大隊說，將配合主辦單位執行相關交管。首先，周邊道路部分，12日下午4時至晚間11時止，基河路（基河路251巷至大南路）路段封閉基河路往北最外側1車道；同時，活動期間將視現場人潮狀況，彈性管制基河路及周邊道路。

其次，自行車道管制部分，雙溪北岸河濱自行車道（雙溪橋至磺溪口）將於11至20日的下午4時至晚間12時進行人車管制通行；另，雙溪北岸河濱自行車道（磺溪口至士林橋）、雙溪南岸河濱自行車道（雙溪橋至士林橋）則自11至20日的下午4時至晚間11時分別進行人車管制通行、管制自行車騎乘。

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最後，人行道管制，雙溪橋兩側人行道將於11日晚間8時10分至50分、12日晚間8時至8時40分、19日晚間6時30分至7時10分、13日至20日每晚7時30分至8時10分管制行人通行及逗留。雙溪北岸（磺溪口至士林橋）人行步道則於11至20日每天下午4時至晚間11時管制行人通行及逗留。

交通警察大隊提醒，因活動周邊停車格位取消，停車空間有限且周邊嚴禁違停，請民眾盡量搭乘大眾捷運（劍潭站、士林站、芝山站等）前往，再步行至活動會場。（編輯：屈享平）1110208