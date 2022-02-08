涉凌虐2歲女兒致死 母二審仍否認犯罪辯稱管教嚴

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桃園市廖姓母親被控以吹風機燙頭皮、罰站到凌晨及毆打等方式凌虐未滿2歲的女兒致死，全案二審8日開庭，廖女表示，她只是管教比較嚴格、沒有凌虐。圖為廖女庭後步出法院。中央社記者劉世怡攝 111年2月8日

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（中央社記者劉世怡台北8日電）桃園廖姓女子被控以吹風機燙頭皮、罰站到凌晨及毆打等方式凌虐未滿2歲的女兒致死，一審遭判刑12年半，廖女上訴。二審今天開庭，廖女說沒有凌虐孩子致死，只是管教比較嚴格。

廖女庭上表示，檢方起訴及原審判決認定都不是事實，她沒有凌虐孩子，她只是對小孩管教比較嚴格，出發點是為了女兒好。

廖女說，她早產生下龍鳳胎，對孩子飲食很在意，但女兒偏食，曾經一餐換4種副食品，一開始是稀飯換成絲瓜麵線，再換成孩童專用麵條，但女兒都不吃，最後換成饅頭，強調她真的沒有凌虐女兒致死。

辯護人提出廖女在民國109年7月至8月期間，臉書多個影片主張，部分是廖女丈夫拍的，影片中可見廖女與孩子互動很好，沒有凌虐的動機及犯意；案發前廖女的妹妹快要結婚，約定好由龍鳳胎當花童，廖女不可能故意拿吹風機燙女兒頭皮，這是意外。

一審桃園地方法院判決指出，被害的女兒於107年10月出生，廖女明知女兒未滿2歲，身體結構尚未發育完成，且頭部最為脆弱，若多次對其施以毆打、推打、施暴或凌虐致傷，又不帶女兒就醫，可能導致女兒死亡。

判決指出，廖女於109年6月27日至同年8月19日期間，在住處以不服管教為由，持鞋拔及徒手毆打女兒四肢，造成女兒全身多處瘀傷、左手骨折，並有3次要求女兒從深夜11時起罰站至凌晨4時止，罰站時間長達5小時。

判決表示，廖女持吹風機燙傷女兒頭皮，造成頭皮局部紅腫流膿以及推倒站立的女兒，導致頭部撞擊磁磚地面；109年8月19日毆打女兒頭部，造成顱內出血、頸椎至腰椎損傷，後來昏迷，經送醫搶救仍不治。

一審考量，在被害人極為短暫的生命歷程中，非但未能獲得母親妥善照護，反而因與母親同住，忍受被凌虐；被害人所受痛苦強度、恐懼程度及時間持續性，實在非常人所能忍受。

一審指出，廖女無情、冷漠，否認犯行，辯稱女兒身上瘀傷是自行跌倒等語，反而更令人憤怒、撻伐，依凌虐致死罪判刑12年6月。廖女提起上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：李錫璋）1110208