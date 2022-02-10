佯投資電玩遊戲詐欺 藝人小亮哥的小舅子獲緩刑

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（中央社記者劉世怡台北10日電）藝人小亮哥的小舅子林姓男子被控佯稱投資電玩遊戲等詐騙2名被害人共300萬元。台北地方法院日前考量林男把詐欺所得款項全部清償，判處2年徒刑，緩刑4年。可上訴。

被害人提告，檢方偵辦後，民國109年間將林男起訴，同樣挨告的小亮哥和林姿佑夫婦則因罪嫌不足，獲不起訴。

判決指出，林姓男子經營電玩遊戲公司，涉佯稱已聘請曾任日本SONY娛樂公司亞洲總裁安田哲彥擔任董事，公司將有日本SCE團隊加入，陣容堅強，前景看好等語，招攬2名被害人投資及借款共計新台幣300萬元。

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判決指出，1名被害人出資後，要求林男提出相關入股憑證及公司內部財報，但林男均未能提出；被害人後來發現林男提出的簡報內容所稱SCE團隊與林男的公司毫無關聯，安田哲彥也非公司的董事，才知受騙並提告。

台北地院審酌，林男以詐欺方式騙取被害人金錢，所為不可取，但他已將詐欺所得款項全部清償，且犯後終能坦承犯行，日前依詐欺取財罪判刑2年，緩刑4年。可上訴。（編輯：張銘坤）1110210