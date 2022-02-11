繩索勒斃身障孫 祖母涉殺人罪遭起訴

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市柯姓婦人獨自撫養極重度智力功能障礙的12歲孫子，去年10月間，孫子在家尖叫發脾氣，柯婦持彈力繩纏繞孫子頸部2圈後離開，返家發現死亡，檢方偵辦後依殺人罪嫌將柯婦起訴。

台中地檢署起訴書指出，75歲柯姓婦人為12歲柯姓男童的祖母，因柯童的父母先後於民國102年7、8月間死亡，柯婦獨力撫養柯童及柯童的弟弟。

柯童為極重度智力功能障礙者，表達困難、溝通不易，柯婦倍嘗艱辛、時有挫折。110年10月8日上午7時，柯婦在住處要求柯童服用醫師處方藥物，但柯童拒絕且持續尖叫吵鬧，柯婦便要求柯童的弟弟先自己出門上學。

柯童持續發脾氣、尖叫，且以腳踢柯婦，柯婦一時情緒失控，隨手拿起自客廳健康椅上，拆下的長約48公分彈力繩1條，將柯童壓制於沙發上，再以彈力繩纏繞柯童頸部2圈，並利用彈力繩兩端的扣環將彈力繩勾住，隨即獨留柯童在家中，到附近菜園澆水。

同日上午8時30分，柯婦返回住處，發現柯童躺臥於沙發附近地板毫無動靜，經趨前查看柯童已無呼吸心跳，她將彈力繩自柯童頸部取下後，撥打110向警方自首。

檢警偵辦時，柯婦否認有殺人犯意，辯稱她並非故意，沒有想到柯童會這樣就死去。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、驗屍報告、現場照片等證據，依殺人罪嫌將柯婦起訴。（編輯：謝雅竹）1110211