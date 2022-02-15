男涉吸彩虹毒菸撞死人 二審考量精神鑑定改判5年

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（中央社記者劉世怡台北15日電）吳姓男子吸毒品「彩虹菸」後駕車肇事後脫光衣服，一審認定案發時已無行為辨識能力，判5年半，二審今天考量醫院的精神鑑定報告等，重新量刑，改判刑5年。可上訴。

全案緣於，桃園吳姓男子民國107年5月15日下午吸食彩虹菸（107年7月公告為三級毒品）後，駕車由桃園往台北方向行駛於龜山區長壽路上，連續撞擊停等紅燈的2輛機車及1輛汽車，造成吳姓騎士死亡及郭姓騎士受傷。桃園地檢署依殺人罪起訴吳男。

一審桃園地院認定，桃園療養院精神鑑定，吳男過去曾使用K他命、咖啡包、大麻、笑氣等，案發前則持續使用彩虹菸，懷疑是在彩虹菸使用下顯著精神症狀干擾影響所致，吳男宣稱未曾有過這樣「有一種被魔掌控的感覺」，可見吳男案發時已無行為辨識能力，行為符合「不可抗拒之衝動」。

一審認為，吳男明知有幻覺仍開車上路，但不構成有殺人之故意，依施用毒品不能安全駕駛致人於死罪判刑5年6個月；肇事逃逸部分無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

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二審開庭期間，吳男不認殺人罪，僅認未安全駕車致死請求輕判；法官問他肇事後脫光衣服遊街疑裝傻掩飾，吳男說，這不知如何回答。死者女兒則在庭上哭說，吳男做錯事應勇於承認，希望法官從重量刑，還爸爸一個公道。

公訴檢察官認為吳男行為有「不確定殺人故意」，應以殺人論罪，請求將吳男送往台大醫院做精神鑑定，二審合議庭評議後裁准，本案多次開庭審理後今天宣判。（編輯：李錫璋）1110215