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車禍肇逃判刑定讞後聲請釋憲成功 男獲改判緩刑

2022/2/17 14:06
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（中央社記者劉世怡台北17日電）吳姓男子被控開車撞傷騎士後逃逸，遭判刑8月定讞後聲請釋憲，大法官宣告部分違憲，經檢察總長提非常上訴，案件發回高院更審，今天考量吳與被害人和解等，改判6月，緩刑2年。

台灣高等法院更一審新聞資料指出，吳姓男子民國105年間開車行經新北巿泰山區某路段撞傷機車騎士，但他未下車處理即開車逃逸，被依肇事致人傷害逃逸罪判刑8月定讞。

吳男後來聲請釋憲後，大法官108年作成釋字777號部分違憲解釋指出，刑法第185條之4規定有關肇事致人死傷逃逸，法定刑均1年以上、7年以下，違反憲法比例原則，對情節輕微的個案來說，顯然過苛。

檢察總長幫吳男提起非常上訴，案經最高法院撤銷發回，由高院更一審審理。

更一審考量吳男坦承犯行，案發後與被害人達成和解，深表悔意，犯後態度良好，且被害人傷勢輕等，判吳男6月徒刑，得易科罰金；另審酌他經此長達近6年的偵審程序及科刑教訓後，應知所警惕，而無再犯之虞，諭知緩刑2年。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110217

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