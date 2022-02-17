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首頁 / 社會

春節人倫悲劇 女子初二酒後鈍器打死母親

2022/2/17 17:25
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（中央社記者洪學廣高雄17日電）春節人倫悲劇，有酗酒、無業的高雄市陳姓女子，回家過年初二酒後情緒不穩與潘姓母親起口角，竟持鈍器攻擊，潘婦肋骨斷裂、顱內出血延至8日不治，陳女現已遭警方強制就醫。

高雄市政府警察局三民一分局長明街派出所今天下午接受中央社電訪指出，48歲陳女與家人分住，在除夕夜返回三民區娘家過年團圓，2日年初二深夜和68歲母親因故起口角，陳女因情緒不穩持鈍器攻擊母親。

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潘婦隔天自行就醫後，警方接獲醫院通報將陳女強制就醫治療，潘婦遭毆打致肋骨斷裂、顱內出血，經急救仍於2月8日不治死亡。全案朝傷害直系尊親屬致死罪嫌送高雄地檢署偵辦。

警方調查，陳女雖有精神疾病就診紀錄，但無家暴前科，也沒有身心障礙手冊，但她到案時渾身酒味，警方懷疑是酒後情緒不穩行兇。全案報請高雄地檢署檢察官會同法醫10日解剖複驗，死因尚待鑑定，現已先將陳女強制就醫。（編輯：孫承武）1110217

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