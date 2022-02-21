新北板橋民宅疑似氣爆火警 釀8旬老婦死亡2傷

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新北市板橋區縣民大道3段某5樓公寓的1樓，21日中午發生疑似氣爆火警，消防局獲報立即出動人車前往搶救。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年2月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市板橋區縣民大道三段某5樓公寓的1樓，今天中午發生疑似氣爆火警，造成1名8旬老婦死亡，2人受傷送醫。起火原因仍待警消調查釐清。

警消今天中午12時40分接獲通報，位於板橋縣民大道三段某巷弄內5樓公寓的1樓，發生疑似氣爆火警，消防局立即調派各式消防車輛25輛，消防人員68名前往搶救。

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警消迅速在10分鐘左右就控制並撲滅火勢，火場內發現一名88歲的老婦人倒臥客廳，已燒成焦屍，另外有34歲外籍看護工身上多處燒燙傷，以及1名樓上鄰居的20歲陳姓男子身上有撕裂傷，兩人都意識清楚，目前已送醫治療。

現場警消指出，初步了解，有目擊者及報案人表示現場一開始有聞到瓦斯味，後來有爆炸聲跟火煙冒出，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。（編輯：陳仁華）1110221