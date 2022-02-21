阿富汗陷經濟危機 聯合國將發逾19萬教師薪水

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（中央社喀布爾21日綜合外電報導）西方對阿富汗塔利班政府祭出制裁，導致該國陷入經濟危機，教師已數個月未拿到薪水。聯合國兒童基金會表示，將支付約19萬4000名當地中小學教師薪水，且至少為期2個月。

路透社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）20日在聲明指出，每月薪水金額約等同100美元（約新台幣2780元），將以當地貨幣支付，今年1、2月的薪水將由歐洲聯盟資助。

聯合國兒童基金會阿富汗代表阿約亞（Mohamed Ayoya）表示：「在許多教師經歷數個月的迷茫和困境後，我們很高興為阿富汗公立學校教師提供緊急支援，他們不遺餘力地讓孩子們繼續學習。」

激進組織塔利班（Taliban）去年8月重奪政權以來，阿富汗陷入經濟危機；由於資產遭凍結且發展資金減少，塔利班難以支付包含教師在內的公部門人員薪資。

外交官表示，國際社會一直設法如何在不正式承認塔利班政權情況下，與這一激進組織打交道，並在與喀布爾當局對話時，將讓女孩受教育作為一項主要要求。

在對女孩教育計畫方面，塔利班始終含糊其辭，然而，這一當今的阿富汗掌權者表示，正在擬定允許女孩重返校園的計畫，並於本月重啟大學且女大學生也可上課。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110221