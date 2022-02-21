新北消防大隊長晉升授階 103新進人員報到

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市市長侯友宜今天主持消防大隊長晉升授階典禮，同時表揚新北市110年度13位救災救護菁勇人員，並勉勵111年度新進分發新北的消防弟兄103人。

侯友宜致詞表示，消防勤務非常繁重辛苦，在政府重視下，這份遲來的正義及實質鼓勵，讓大隊長從9職等晉升為9至10職等，希望透過升遷帶動消防弟兄的士氣，將救災救護為民服務做到最好。

他指出，消防工作一棒接一棒，這103名新進夥伴代表薪火傳承，希望消防前輩將自身經驗充分傳承給後進，讓消防戰力不斷提升，展現更高救災效率。

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消防局發布新聞稿表示，13名英勇救災救護消防人員，包含急救OHCA患者康復出院5人最多的林宥儒、119救護線上指導成功41件最多的許玉儒、住警器安裝戶數522戶最多的鍾榮鴻，以及今年農曆過年期間在三重區長壽西街住宅火警，成功救出3位受困民眾的陳振瑋、劉青峻及童彥銘等人。

消防局表示，新北市過去3年119派遣時間平均僅19秒，為6都效率最快，在山難、水域救援部分成功救援577人、OHCA康復出院率從3.4%提升到10.8%，成功救活1660人，讓新北市更加安全。（編輯：方沛清）1110221