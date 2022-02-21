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不畏寒流低溫 法務部稽查上游肉品供應商

2022/2/21 22:22
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（中央社記者劉世怡台北21日電）法務部表示，針對已稽查餐飲業者的供應鏈進行過濾分析，今天不畏極凍低溫，鎖定1家上游肉品供應商，展開稽查行動。

法務部晚間發布新聞稿指出，為落實政府穩定物價政策，跨部會「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查30家下游連鎖餐飲業與56家中上游供應商及1家食品業者，透過嚴謹且密集稽查，以遏止不合理漲價，防範任何哄抬、囤積等行為，確保國內民生物價穩定。

新聞稿指出，今天聯合稽查小組更是不畏極凍低溫，針對已稽查餐飲業者供應鏈進行過濾分析，且為進一步釐清相關供應鏈進銷貨價格漲幅有無異常，立即鎖定1家上游肉品供應商，展開稽查行動。

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稽查行動由法務部、經濟部、財政部、公平交易委員會共同執行聯合稽查，請業者具體說明進、銷貨的價格、數量與漲價品項原因、漲幅並提供佐證資料，供後續研析其漲價合理性及查辦有無哄抬、囤積等不法情事。

法務部再次呼籲業者、商家基於社會責任，應確實配合政府穩定物價政策，不應囤積居奇、哄抬物價，聯合稽查小組將持續為人民權益把關，讓國人在刺骨冷風中仍能感受政府照顧人民的用心，安心迎向溫暖無虞的生活。（編輯：方沛清）1110221

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