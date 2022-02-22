航警破獲進口貨物夾毒 犯嫌利誘少年領貨避查緝

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航空警察局與關務署台北關22日宣布，破獲2起在進口貨物中夾藏毒品案件，犯嫌更找來缺錢花用、在學或輟學中的少年簽領包裹逃避追緝，警方配合桃檢陸續發動多波拘提圍捕行動，分別在台北市逮捕以戴姓為首的7名，以及新北市逮捕以張姓為首的2名運毒成員。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年2月22日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）航空警察局與關務署台北關今天宣布，破獲2起在進口貨物中夾藏毒品案件，犯嫌更找來缺錢花用、在學或輟學中的少年簽領包裹逃避追緝，2案都依毒品危害防制條例移送法辦。

航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹接受媒體訪問，他表示，航空警察局與財政部關務署台北關，去年11、12月間，查獲從香港、美國分別以燕麥及電烤爐名義申報進口貨物中，夾藏第二級毒品大麻花各約2.1公斤，立即報請桃園地方檢察署指揮偵辦後展開溯源追查。

陳沛樹指出，警方配合桃檢陸續發動多波拘提圍捕行動，分別在台北市逮捕以戴姓為首的7人，以及在新北市逮捕以張姓為首的2名運毒成員，2案雖非同一犯罪集團，但運毒手法相近，分別起獲第二級毒品大麻花各2.1公斤，2案都依毒品危害防制條例移送法辦。

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調查發現，戴姓主嫌仍為在學的學生，受不肖份子吸收後，再以新台幣1萬至2萬元代價委託友人領取包裹，更謊報收件地址逃避警方查緝，不過仍遭緝獲。另一名張姓犯嫌因工作收入不穩定，在缺錢花用情況下，以數萬元代價領取包裹。

陳沛樹說，犯嫌利用少年貪快錢、圖享樂的心理，透過掮客找來缺錢花用、在學或輟學中的少年簽領包裹，藉以逃避警方追緝，在2案查獲的9名犯嫌中，就有5名為在學或輟學少年，其中更有1人未成年，提醒求職時應先了解工作性質及細節，避免誤入求職圈套遭人利用犯案。（編輯：李錫璋）1110222

航空警察局與關務署台北關22日舉行記者會，航空警察局刑警大隊副大隊長陳沛樹（中）說明，破獲2起在進口貨物中夾藏毒品案件，都依毒品危害防制條例移送法辦。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年2月22日