台中計程車載客糾紛 運將繞路吃罰單

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中市張姓計程車駕駛日前載送賴姓乘客，路途中卻未按照賴男指示路線繞路行駛，引發賴男不滿向警方報案，警方到場確認張男確實多繞路，依法向張男開出罰單。

台中市警察局第五分局今天發布新聞稿指出，警方2月18日凌晨1時53分接獲民眾報案，北屯區軍功路與軍福十八路口有糾紛案件，警方獲報前往現場處理。

警方到場時，報案的56歲賴男向警方表示，他在中清路與環中路口搭上61歲張男駕駛的計程車，請張姓司機載他前往北屯區軍功路與軍福十八路口，上車時要求走台74線快速道路。

賴男表示，張姓司機口頭上雖應允，但並未照他的要求，自中清交流道上快速道路，賴男雖心生不滿，仍先口頭告知張姓司機，可走台74線快速道路較節省時間，並提醒張姓司機改自崇德交流道上快速道路。

賴男心想，上快速道路後，後續可下松竹交流道，右轉松竹路後接軍功路即可到達指定下車地點；不料張姓司機上崇德交流道後，卻又多行駛1公里後到潭子交流道才下快速道路，改走平面道路再到指定下車地點。

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賴男發現後無法接受，雙方便在車上爆發口角衝突，並請警方到場處理。警方初步了解後，會同雙方檢視計程車行車紀錄器，並以網路地圖輔助，網路地圖顯示張姓司機行駛路線足足比賴男指定路線多出8分鐘，認定張姓司機確實有繞路，依規定開出罰單。

警方表示，依道路交通管理處罰條例規定，計程車駕駛人故意繞道行駛者，處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲計程車駕駛勿任意繞路，應與乘客確實溝通避免爭議。（編輯：陳仁華）1110222