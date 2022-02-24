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台61線24小時內發生2起車禍 2油罐車追撞1輕傷

2022/2/24 13:36（2/24 13:51 更新）
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台61線南下189公里大城路段24日清晨發生2輛油罐車追撞車禍，其中1輛油罐車車尾受損，另1輛油罐車車頭變形，消防隊員使用破壞機具打開車門，救出受困駕駛。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月24日
台61線南下189公里大城路段24日清晨發生2輛油罐車追撞車禍，其中1輛油罐車車尾受損，另1輛油罐車車頭變形，消防隊員使用破壞機具打開車門，救出受困駕駛。（彰化縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月24日
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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）台61線不到24小時發生2起車禍，台61線伸港段昨晚發生槽車拖板車碰撞翻覆車禍，1人重傷送醫；今天清晨在南下189公里大城路段，也發生2輛油罐車追撞車禍，1名男子輕傷送醫。

省道台61線（西部濱海快速公路）指標163到164公里間、彰化縣伸港鄉路段，昨晚發生大型車輛嚴重碰撞事故，1輛拖板車、1輛槽車行經伸港路段時發生碰撞事故，造成1名司機重傷送醫，伸港路段也一度封閉，直到今天凌晨才恢復通車。

但台61線南下189公里大城路段清晨又發生2輛油罐車追撞車禍，造成1人輕傷。彰化縣消防局大城分隊消防隊員接受中央社記者電訪指出，今天清晨6時30分左右接獲報案指發生油罐車追撞車禍，趕緊派出消防車及救護車前往現場搶救。

消防隊員趕到時，發現1輛油罐車車尾被追撞，駕駛已自行下車，在路肩等待救援；另1輛油罐車車頭和車身分離，且車頭嚴重變形，有1名駕駛受困，消防隊員使用破壞機具打開車門，將受困駕駛送往彰化基督教醫院二林分院急救，所幸男子只有輕傷。

大城分隊指出，至於車禍發生原因及經過，仍在調查中，發生車禍路段也已在上午10時左右恢復通車。（編輯：黃世雅）1110224

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