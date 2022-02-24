沒有直接證據 阮哲夫被控殺害祖母一審判無罪

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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市男子阮哲夫被控殺害祖母盜領存款與保險金。台中地院審理後認為，沒有直接證據證明阮哲夫殺害祖母，今天就殺人罪部分宣判無罪，詐領部分則判處3年6月徒刑。全案可上訴。

台中地院今天發布新聞資料指出，37歲的男子阮哲夫，被檢方指控在祖父民國103年死亡後，為圖78歲郭姓祖母資產，在祖母104年4月22日自醫院出院返家後，以不明方式殺害，再棄置遺體於不詳處所，遺骸至今下落不明。

起訴書指出，阮哲夫將祖母身分證、全民健康保險卡、存摺及銀行保險箱鑰匙等，藏在住處廚房天花板維修孔中，並將祖母生前使用的全口可拆式假牙放在祖父骨灰罈內，藏放家中。

阮哲夫除盜領解約祖母保險金新台幣130萬元，並到銀行盜領祖母存款312萬餘元，阮哲夫的妹妹事後提告，檢方偵辦後依殺人、詐欺等罪嫌將他起訴。

台中地院審理時，阮哲夫坦承偽造文書及詐欺等犯行，冒用祖母名義盜領存款及保險金合計442萬餘元。

另阮哲夫被指控殺害祖母部分，阮哲夫在審理期間均否認殺人犯行，合議庭認為，依相關證人的證述內容，均只能獲得證明阮哲夫的祖母行蹤不明等事實，無人具體指證阮哲夫殺害祖母。

檢警多次對阮哲夫住處及大樓公共區域採證送鑑定，均查無血跡、毒物反應或其他可比對的跡證，可供證明或顯示郭婦已遭阮哲夫殺害並遺棄屍體的事實。

雖然阮哲夫測謊未通過，而郭婦是否僅行蹤不明或確定死亡、是否因遭人遺棄死亡或殺害死亡，是否確由阮哲夫殺害死亡的具體時間、地點及方法，均有諸多疑義，在無其他直接證據下，不能因此採用測謊鑑定結果。

合議庭認為，雖然阮哲夫辯解可疑或供述不一，但仍不足作為阮哲夫有殺人或遺棄屍體犯行的不利認定。

台中地院今天就殺人及遺棄遺體部分，判決阮哲夫無罪，偽造文書及詐欺等罪，應執行有期徒刑3年6月。

全案緣於國立中正大學劉姓女大生15年前失蹤，警方去年清查失蹤人口，發現劉姓女子男友阮哲夫的祖母7年前也失蹤，去年4月搜索阮男住處，發現關鍵證物，檢方因此擴大偵辦後，依殺人等罪嫌將阮哲夫起訴。（編輯：陳仁華）1110224