圍毆凌虐私吞贓款同夥致1死1傷 主嫌判無期徒刑

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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）黃姓男子懷疑同夥廖姓男子2人侵吞詐欺贓款，找來多人拘禁2人達30至40個小時，並圍毆凌虐致1死1重傷。南投地方法院今天判處黃男等15人，無期徒刑到7月不等刑期。

南投地方法院傍晚發布新聞稿表示，男子黃宏瑜為籌組詐欺機房賺取不法利益，將一筆款項交給廖健翔、廖子濬作為設立詐欺機房費用，之後黃男認為款項遭廖男2人侵吞，民國109年9月指揮多名友人假意邀約2人到台中市某酒店飲酒，之後強押到南屯區、水里鄉某處房屋拘禁、輪流毆打。

廖健翔李姓女友得知後，籌得新台幣400萬元並約定交款，但黃宏瑜認為李女交付款項不足，不願罷手，持續毆打凌虐。

廖健翔後來逃脫被抓回，黃宏瑜等人不滿，壓住廖健翔四肢及身體，並再度綑綁毆打導致休克死亡，死前共遭拘禁約31小時。黃宏瑜等人發現打死廖健翔，先找友人商議後續事宜，數小時後致電員警投案。

廖子濬則被打到全身多處骨折、腎臟功能輕微受損、肝功能受損等，被載到台中榮民總醫院就醫，受拘禁約41小時。

法官認為，黃宏瑜等人自行投案時隱匿第一犯罪現場及其他共犯行為，雖有自首之名，但實際是誤導偵查方向，難認有真誠悔悟之心，無依刑法第62條前段規定減輕其刑必要，不予減輕其刑。

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法官審酌被告黃宏瑜等人只認為廖健翔、廖子濬侵吞詐欺贓款就拘禁施暴達30、40小時，終至廖健翔死亡，實難想像受暴者生前痛苦，且黃宏瑜自述僅交付50萬元機房費用，但收下廖健翔女友400萬元後，仍基於貪欲不願罷手，惡性重大，且未對家屬毫無彌補。

因此，判決黃宏瑜共同犯殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身；又共同犯傷害罪，處有期徒刑4年8月；又共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑4年6月。應執行無期徒刑，褫奪公權終身。其餘被告分別判15年2月、15年、5年2月、5年、4年6月、8月、7月不等刑度。（編輯：方沛清）1110225