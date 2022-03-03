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醉女年初二打死母親還繼續買酒喝 裁定收押

2022/3/3 15:11（3/3 15:21 更新）
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有酗酒、吸毒惡習的高雄陳姓女子（右）大年初二酒後情緒不穩，竟毆打潘姓母親重傷致死，事後還前往超商買酒喝，高雄地檢署2日訊後依殺害直系尊親屬罪聲押獲准。（民眾提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月3日
有酗酒、吸毒惡習的高雄陳姓女子（右）大年初二酒後情緒不穩，竟毆打潘姓母親重傷致死，事後還前往超商買酒喝，高雄地檢署2日訊後依殺害直系尊親屬罪聲押獲准。（民眾提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月3日
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（中央社記者洪學廣高雄3日電）春節人倫悲劇，有酗酒、吸毒惡習的高雄陳姓女子大年初二酒後情緒不穩，竟毆打潘姓母親重傷致死，事後還繼續買酒喝，高雄地檢署昨天訊後依殺害直系尊親屬罪聲押獲准。

高雄地檢署今天下午指出，有酗酒、吸毒惡習的48歲陳女因和丈夫康姓男子感情不睦，今年1月29日搬回娘家準備過年，又屢因前塵往事和生活習慣，與68歲母親發生爭執，不料她在2月2日初二晚間前往KTV喝酒後，先是在路上鬧事遭員警制止，返家後又犯下毆打母親暴行。

檢警調查，陳女當晚9時許酒後返家與潘婦發生口角糾紛，她一氣之下情緒不穩朝母親頭、胸腹部出手毆打，直到母親倒地還以腳猛踹，造成顏面鈍挫傷、前胸壁鈍傷併雙側多處肋骨傷害，潘婦先是報警求救再就醫治療，但經急救仍於隔天上午近8時宣告不治，陳女落網後則被強制送醫治療。

高雄地檢署獲報後，指派檢察官吳聆嘉指揮高雄市警察局三民一分局偵辦，檢察官先於2月8日下午會同法醫進行相驗解剖，並密集訊問相關證人、調取被告病歷及相關監視器畫面並指示蒐證等。

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檢方經昨天訊問陳女後，認為她涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施殺人、重傷、傷害犯罪之虞，考量她將於3月6日出院，當庭要求逮捕被告，並向高雄地方法院聲請羈押。

高雄地方法院今天召開羈押庭後，認為陳女現居無定所，有逃亡之虞，且查出她在毆打母親後，竟繼續前往超商買酒喝，因此可認定她在出院後仍有酗酒後反覆實施殺人、傷害犯行可能，據此依殺害直系血親尊親屬罪嫌重大裁定收押。（編輯：陳仁華）1110303

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