慣竊專挑停車場繳費機下手 北市警逮人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北4日電）47歲曹姓慣竊鎖定雙北地區停車場行竊，專選凌晨時犯案，持砂輪機破壞繳費機鎖頭後，偷現金買毒，台北市警方獲報循線逮人，警詢後依加重竊盜罪嫌把曹男移送檢方偵辦。

台北市警察局刑警大隊今天發布新聞資料表示，接獲報案，指稱有停車場繳費機遭人刻意破壞，並偷走機台內現金。經組專案小組偵辦，查出有多項前科的慣竊曹姓男子涉重嫌。

北市刑大肅竊組長林鼎淵指出，曹男從去年12月至今年1月間，陸續在台北市停車場、新北市大賣場停車場犯案，專挑凌晨時下手行竊，犯案手法為持砂輪機破壞停車場繳費機鎖頭，再偷走繳費機內現金，犯案過程不到3分鐘。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方表示，曹男犯下3起停車場繳費機竊盜案，得手約新台幣7萬餘元，幾乎用來買毒品，掌握線索多日後，見時機成熟，循線逮人。警詢後，依加重竊盜罪嫌把曹男移送台北地檢署偵辦。

北市刑大呼籲，業者可在繳費機附近加裝監視器或鎖頭設置防盜警鈴，若遇竊盜案，應立即報警，警方才能即時蒐證或調閱相關畫面，以利掌握嫌犯行蹤盡快破案，保障市民財產安全。（編輯：戴光育）1110304