高雄港貨櫃車速度太快過彎翻覆 車體冒煙司機輕傷
2022/3/9 14:18
（中央社記者洪學廣高雄9日電）高雄港一輛貨櫃車今天上午11時多，行經高雄港70號碼頭時因過彎時車速太快不慎翻覆，車體冒煙，所幸廖姓司機僅輕微擦傷。港務消防隊以木屑吸附油漬，後續交由高雄港務警察總隊處理。
內政部警政署高雄港務警察總隊今天發布訊息指出，廖男駕駛貨櫃車於上午11時30分行經高雄港區70號碼頭亞太路，要右轉新生路口管制站時，因轉彎速度太快，導致貨櫃車翻覆，造成交通阻塞。
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高雄港務警察總隊大仁中隊派遣員警到場維持交通，聯絡吊車、消防車前來排除事故現場，消防人員發現貨櫃車體冒煙未起火，現場有部分汽油外洩，幸廖男僅有輕微擦傷，並未送醫。消防人員除佈水線防護，也以木屑覆蓋地上油漬，後續交由高雄港務警察總隊處理。
高雄港務警察總隊指出，由於肇事車輛未依規定插上貨櫃插銷，因此依道路交通處罰條例第29條第1項第6款未依規定裝置聯鎖設備製單舉發，廖男酒測值為0。（編輯：卞金峰）1110309
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