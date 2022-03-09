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首頁 / 社會

疑不滿被說壞話持刀殺人未賠償 二審判男子14年

2022/3/9 14:24
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（中央社記者劉世怡台北9日電）新北周姓男子疑不滿遭說壞話酒後亂性，持刀刺死某橡膠膠公司徐姓負責人，一審判周男13年。二審今天考量他犯後一再表示願意賠償卻沒作為等情形，改判刑14年。可上訴。

判決書指出，檢警調查周姓男子工作的塑膠工廠，在徐姓男子的橡膠公司隔壁，由於地點接近，兩人曾打過招呼，但並不認識彼此。

檢警調查，周男疑不滿徐男說他壞話，民國109年11月16日下午前往公司埋伏，見徐男下班準備騎乘機車離開時，上前先毆打徐男臉部3拳，接著自機車置物箱拿出刀朝死者肚子猛刺4刀。

徐男當場倒臥血泊中，經送醫急救仍宣告不治。周男行凶後，騎機車到新北巿新莊警分局偵查隊自首，法院審理時也認罪。

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一審的新北地方法院認為，周男與被害人並不認識，只因不滿被說壞話，就將人殺死，且尚未取得被害人家屬諒解，家屬雖要求從重量刑，但審酌周男符合自首要件等，判刑13年。

經上訴，二審由台灣高等法院審理；二審考量，周男當街犯案，殺人力道猛烈，嚴重影響社會治安，雖然坦承錯誤，並一再表示願意賠償，卻至今沒有具體作為，一審對此高度暴力行為，及在自首減刑情形下，僅量處有期徒刑13年，難認適當，因此撤銷，改判周男14年。還可上訴。（編輯：李亨山）1110309

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