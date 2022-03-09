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疫情影響收入 計程車司機兼差電纜線大盜

2022/3/9 19:35（3/9 19:46 更新）
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嘉義警察局朴子分局指出，日前接獲民眾報案，位於六腳鄉住處外台電電纜線遭竊，警方調閱監視器發現竊嫌是開計程車前來偷電纜，循線查出涉有重嫌的侯姓計程車司機（右2），9日凌晨趁他再犯案時人贓俱獲。（嘉義縣警局朴子分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月9日
嘉義警察局朴子分局指出，日前接獲民眾報案，位於六腳鄉住處外台電電纜線遭竊，警方調閱監視器發現竊嫌是開計程車前來偷電纜，循線查出涉有重嫌的侯姓計程車司機（右2），9日凌晨趁他再犯案時人贓俱獲。（嘉義縣警局朴子分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月9日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉縣六腳鄉民日前報案住處外電纜被偷，警方調閱監視器發現侯姓計程車司機涉重嫌，今天凌晨趁他再犯案時人贓俱獲，依加重竊盜罪等罪嫌送辦。侯嫌說因疫情影響收入，才鋌而走險。

嘉義警察局朴子分局今天發布新聞稿指出，本月初接獲民眾報案，位於六腳鄉的住處外台電電纜線遭竊，無電可用。警方獲報到場調閱監視器，發現竊嫌是駕駛一輛計程車前來偷電纜，組成專案小組加強追緝。

經警方多日跟監、埋伏，在今天凌晨2時許發現竊嫌又駕駛計程車到東石某魚塭行竊，當場將侯姓竊嫌逮捕，同時將車上郭姓女子一併帶回分局調查。

警方表示，經清查發現侯嫌共犯下4起電纜線竊案，起出電纜線長約160公尺，重100餘公斤，將持續擴大追查有無涉及其他案件。

朴子警分局偵查隊副隊長簡嘉緯接受媒體聯訪指出，侯嫌說因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響收入，加上國際銅價上漲才鋌而走險。偵訊後依加重竊盜罪等罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1110309

嘉義警方循線查出侯姓計程車司機涉嫌竊取電纜線，9日凌晨趁他再犯時一舉逮獲，經清查發現侯嫌共犯下4起電纜線竊案，起出電纜線長約160公尺、重100餘公斤，將持續擴大追查有無涉及其他案件。（嘉義縣警局朴子分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月9日
嘉義警方循線查出侯姓計程車司機涉嫌竊取電纜線，9日凌晨趁他再犯時一舉逮獲，經清查發現侯嫌共犯下4起電纜線竊案，起出電纜線長約160公尺、重100餘公斤，將持續擴大追查有無涉及其他案件。（嘉義縣警局朴子分局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月9日
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