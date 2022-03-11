勒斃女友後自殘 前獅子會長一審判無期徒刑

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（中央社記者林長順台北11日電）曾任北市獅子會長的林姓男子去年10月間見同居女友許姓女子酒醉返家，心生怨懟，以皮帶勒斃許女後自殘，林男送醫後救回。台北地院今天依殺人罪判處林男無期徒刑。可上訴。

檢警調查，從事直銷的許女與林男同居約近1年，兩人各有1子同住，兩人平時因感情、工作、金錢等問題發生多次爭吵，雙方協議林男於去年11月間搬離。

檢警查出，許女於去年10月25日晚間與8名友人喝酒聚餐，深夜酒醉後由友人開車送回租屋處。林男因當晚曾接到可疑電話，且許女喝到爛醉如泥，心生懷疑怨懟，持皮帶勒死許女後，又到廚房拿菜刀割傷許女的手腕2刀，確認許女已死亡。

去年10月26日晚間8時許，林男知道許女的兒子即將放學回家，拿菜刀、美工刀割腕。許女的兒子返家後，發現屋內地上有血跡，隨即到許女房內查看，發現許女及林男都倒臥房內，立刻報警求助。警消到場將林男送醫，救回一命。

台北地檢署依殺人罪起訴林男。台北地方法院審理後，今天判處林男無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。（編輯：戴光育）1110311