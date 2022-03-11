農夫宅前曬濕千元鈔 男行搶失敗棄車逃逸遭逮

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雲林縣二崙鄉一名農民9日下田工作返家後，發現皮夾受潮，將皮夾內1000元紙鈔與證件放在自家宅前晾乾，李姓男子經過見有機可乘便假借問路行搶，警方在2小時內在崙背鄉農會旁將李嫌查緝到案。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月11日

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（中央社記者蔡智明雲林縣11日電）雲林二崙農民9日下田弄濕皮夾在家門前曬潮濕的證件與一張千元紙鈔，李男騎機車經過竟假問路真行搶，但未得手棄車逃逸；警方將李男查緝到案，依準強盜罪嫌送辦。

雲林縣警局西螺分局今天發布新聞稿表示，9日二崙鄉一名農民下田工作返家後，發現皮夾受潮將皮夾內1000元紙鈔與證件放在自家宅前晾乾，40多歲李姓犯嫌騎乘機車經過時，見有機可乘，假借問路，伺機拿走紙鈔。

西螺分局偵查隊副隊長黃星豪告訴中央社記者，被害人見狀拉住李嫌並呼喊搶劫，被害人孫子聽到從屋內衝出與李嫌發生拉扯，被害人趁機將1000元取回，李嫌則棄車逃逸。

黃星豪說，從現場遺留的機車查得犯罪嫌疑人身分，經訪談相關人證、比對分析可能的逃逸路線及可能藏匿處所，2小時內即在崙背鄉農會旁將李嫌查緝到案。

黃星豪表示，李嫌將機車棄置後，又竊取一輛車鑰匙插在車上報廢的無牌自小貨車，返回崙背鄉居住地，全案依準強盜罪等罪嫌移請雲林地方檢察署偵辦。（編輯：謝雅竹）1110311