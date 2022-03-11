南非籍男子家暴勒頸毆妻 雄檢殺人未遂起訴

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄一對南非籍英文老師夫妻倆因感情糾紛衍生家暴案，妻子遭毆打成傷，甚至遭皮帶跟USB電源線勒頸。雄檢訊後將丈夫Bowers依殺人未遂罪起訴，全案今移審高雄地院。

高雄地檢署起訴書指出，Bowers偕妻來台1年多，設籍租屋鼓山區。妻子今年2月5日上午8時許返家後，向Bowers坦承前一晚和另名男性友人酒後發生性行為，Bowers聽聞後理智斷線，先是徒手毆打妻子左耳、左臉後，又拿出皮帶緊勒頸部，甚至揚言「我要讓你死」，導致妻子一度缺氧昏迷。

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而Bowers待妻子醒來後仍不罷休，又拿電動刮鬍刀削去對方耳鬢上頭髮，命令進入房間廁所，更持USB電源線纏繞頸部勒緊數秒。雖然Bowers事後心生愧疚道歉，但驚魂未定的妻子趕緊將房門反鎖報警，經送醫驗傷有臉部血腫、頸部與右肩擦傷、右手瘀傷等傷痕。

Bowers到案後雖坦承徒手跟持皮帶毆打妻子，但辯稱不記得有勒妻子頸部和削髮，也沒有殺人意圖。高雄地檢署偵查時綜合相關罪證，認定Bowers有家暴行為，但過程中又自主中止犯行，將他依殺人未遂罪起訴，全案今天移審高雄地方法院。（編輯：孫承武）1110311