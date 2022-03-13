台中又見屋內堆雜物住宅火警 及時撲滅未釀災

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市日前才發生住宅大樓火警，因樓梯間堆置雜物影響逃生造成6死。台中市北區一處住宅13日發生火警，消防局到場搶救，發現屋內、外也都堆滿雜物。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市上週才發生住宅大樓火警，因樓梯間堆滿雜物影響逃生造成6死6傷；中市北區一處住宅今天發生火警，消防局到場搶救，發現屋內外也都堆滿雜物，及時撲滅才未釀災。

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，今天上午10時5分獲報，北區篤行路335巷一處住宅發生火警，派遣中港、中區與大誠分隊，出動消防車8輛、救護車1輛與消防人員31名前往搶救。

消防人員表示，現場為一棟2層樓住宅，2樓陽台廢棄雜物起火燃燒，消防人員拉開水線將火勢撲滅，燃燒面積約0.5平方公尺。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市中區興中街一棟大樓住宅，上週才發生火警，因屋內樓梯間堆滿雜物，居民逃生不易造成6死6傷。消防局告訴中央社記者，今天篤行路發生火警的住宅，屋內外也都堆滿雜物，幸及時通報撲滅火勢，起火原因仍待調查，將轉報警方與市府相關單位，要求屋主清除廢棄物，並進行防火宣導。

台中市警察局第二分局告訴中央社記者，案發住宅除屋內堆滿雜物，屋外通道也堆放家具與易燃物，將張貼限期改善通知單，若屋主仍持續堆置，將通報環保局協助處理。（編輯：陳仁華）1110313