北市南港區發生砸車事件 警：債務糾紛逮7嫌

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）台北市20歲蔡姓男子日前向26歲楊姓網友借款未還，雙方10日相約協調債務未果，蔡男友人接獲求援趕到場竟將楊男汽車砸毀，眾人鳥獸散逃逸，警方獲報追查於11日查獲7嫌送辦。

台北市警察局南港分局南港派出所長方定工今晚對外表示，10日清晨接獲路過民眾報案指稱轄內有砸車事件，派員趕赴現場卻未發現滋事份子，隨即組成專案小組偵辦、釐清案情。

據調查了解，20歲蔡姓男子和被砸車的26歲楊姓男子為相識網友，蔡男因借貸約新台幣5萬元債務，雙方約定10日凌晨2時許於南港區三重路協調債務。

蔡男到場後便坐上楊男座車協調還款事宜，但雙方未達共識，楊男和33歲余姓、27歲溫姓友人欲強行載走蔡男，經蔡男聯繫20歲賴姓友人並允諾協助還款後，約定當天稍晚於南港區研究院路一帶收款。

不料賴嫌夥同39歲王嫌、42歲陳嫌和24歲李嫌到場後，4人立即對楊男的座車進行砸車，造成車窗破裂、後照鏡損毀，衝突過程不到1分鐘，雙方立即鳥獸散，蔡男也趁隙下車逃離現場。

專案小組經報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，循線追查並於11日在新竹、基隆等地拘提、通知涉案（欠債一方）的王姓、陳姓、李姓、賴姓等4名犯嫌，以及借款一方的楊男、余嫌和溫嫌等3人到案。

全案詢後將雙方各依涉聚眾鬥毆、毀損、妨害秩序及妨害自由等罪嫌移請士林地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110313