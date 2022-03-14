鄭文燦視察家樂福倉儲大火救災 盼盡快熄滅殘火

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市楊梅區家樂福的倉儲今天發生火災，市長鄭文燦下午前往視察表示，希望在今天熄滅殘火，消除濃煙造成的空污。家樂福則表示，線上購物由全台68個量販門市支援出貨。

鄭文燦下午前往楊梅區視察家樂福倉儲救災情形，接受媒體聯訪時，他表示，消防局在早上約7時30分許獲報家樂福楊梅物流中心發生火警，消防團隊在7時41分就到達現場，火場在9時10分許控制。

鄭文燦說，家樂福楊梅物流中心面積約7萬平方公尺，為2層樓的鋼構建築，裡面的乾貨、電器還有電商物品非常多，燃燒時產生巨大的濃煙，下午1時16分完成火場滅火，還在進行殘火處理，主要是因為有一半的鋼構建築塌陷，須進行火場清理，市府希望能在今天把殘火熄滅，消除濃煙造成的空污。

鄭文燦指出，這場大火動員約44部車輛及許多消防人員，消防局兵分兩路，一路進行美福倉儲最後的火場清理，一路處理家樂福的火場清理，希望能在今天完成火場清理。

鄭文燦表示，這場火警看起來濃煙非常大，市府採取四面攻堅、多條水線同時搶救，在很短的時間內就控制火場，不過這一類大型的倉儲，必須採用高性能的消防車、出水量要大，另外也要出動可破壞倉儲結構的重型機具，才能夠協助火場排煙、降溫。

鄭文燦除了感謝消防局團隊用心進行區域調度，也對外縣市協助的消防車輛致上謝意，桃園的倉儲物流業數量很多，目前已請消防局以及經發局進行整個倉儲物流的總體檢，轄區內的倉儲物流因為物品總類非常多，因此在防災、安檢跟救災的準備上都必須加強。

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家樂福公共事務部部長陳依芳表示，公司接獲楊梅的倉儲發生火警，第一時間即疏散場內百餘位員工，確保所有人員安全無虞，消防局也就近成立緊急指揮中心控制現場狀況，受損範圍控制在乾貨倉區域約2萬餘坪．起火原因有待消防局調查，倉庫貨物、財務受損狀況，待後續配合消防單位調查及保險公司評估。

家樂福發布新聞稿表示，家樂福在台灣擁有桃園楊梅與大園，以及高雄岡山倉庫，三大倉庫可互為支援倉儲，因應狀況已啟動桃園大園、高雄岡山改為24小時運作，且開放廠商直送到店，目前全台量販及超市共317個門市營業未受影響，線上購物由全台68個量販門市支援出貨，線上線下供貨無虞確保消費者權益。（編輯：李錫璋）1110314

桃園市楊梅區家樂福的倉儲14日發生火災，市長鄭文燦前往視察表示，物流中心面積約7萬平方公尺，燃燒時產生巨大濃煙，下午完成火場滅火，目前還在進行殘火處理，希望能把殘火熄滅，消除濃煙造成的空污。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月14日

桃園市楊梅區家樂福倉儲14日上午發生火警，消防局獲報立即前往救援，下午持續進行殘火處理。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月14日