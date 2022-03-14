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高雄破獲大宗毒品犯罪 2案共截1216公斤製毒原料

2022/3/14 17:57（3/14 18:21 更新）
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高雄地檢署會同調查局航業調查處高雄站、關務署高雄關及高雄市警局等單位，14日下午聯合召開記者會，宣布破獲2起大宗毒品犯罪，一共截獲高達約1216公斤俗稱「喵喵」等新興毒品原料。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月14日
高雄地檢署會同調查局航業調查處高雄站、關務署高雄關及高雄市警局等單位，14日下午聯合召開記者會，宣布破獲2起大宗毒品犯罪，一共截獲高達約1216公斤俗稱「喵喵」等新興毒品原料。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月14日
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄檢警調會同海關等單位，去年底先後破獲2起大宗毒品犯罪，一共截獲高達約1216公斤俗稱「喵喵」等新興毒品原料，若製成毒品分裝成毒咖啡包，數量至少可達360萬包。

高雄地檢署會同調查局航業調查處高雄站、關務署高雄關及高雄市警局等單位，下午聯合召開記者會，宣布破獲2起大宗毒品犯罪，及時在海關攔截正要取貨毒販。

檢方表示，20歲劉姓男子夥同綽號「堂哥」男子合謀，以從中國廣東進口3000公斤「硫酸鋇」為幌子，夾藏500公斤「2－溴－4－甲基苯丙酮」毒品原料入台，再委託不知情報關公司報關，貨櫃去年11月在高雄港被查驗出夾藏毒品。

劉男之後前往高雄港準備領貨時，發現貨品有拆封痕跡察覺苗頭不對，打電話給「堂哥」，對方要他快跑，但劉男跳上機車逃離仍遭埋伏警力逮捕。全案訊後雄檢偵結依毒品危害防制條例起訴。

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另名38歲鍾姓男子與同夥去年10月自中國廣東以進口聚合硫酸鐵為幌子，夾藏總重達716.39公斤的「2－溴－4－甲基苯丙酮」、「2－氯－甲基苯丙酮」。去年12月14日進口至高雄港，海關人員查覺貨櫃有異，會同調查局開櫃查驗，發現已被分裝成100包的毒品原料夾藏在內，經報請指揮偵辦逮獲鍾男法辦。

雄檢表示，第4級毒品「2－溴－4－甲基苯丙酮」、「2－氯－甲基苯丙酮」，專門用來製作俗稱「喵喵」新興毒品的先驅原料。2起大宗毒品犯罪共查獲約1216公斤毒品原料，若製成「喵喵」分裝成毒咖啡包，數量至少可達360萬包。（編輯：孫承武）1110314

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