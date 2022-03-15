男遭電擊棒逼跪砍死債主 二審仍判13年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄戴姓男子和莊姓男子有債務糾紛，由於戴男曾遭莊男以電擊棒逼下跪討債積怨已久，109年持大草刀砍死對方，高雄地院一審依殺人罪判13年，高雄高分院今維持原判，可上訴。

高雄高分院上午9時許召開遠距視訊法庭，承審法官宣判維持原審見解和13年刑度，駁回戴男上訴，全案仍可上訴。

高雄地方法院一審判決指出，25歲戴男因積欠33歲莊男債務，109年10月8日遭對方持球棒跟電擊棒脅迫下跪還錢，且手機還被搶走查看，戴男不滿莊男透過他的手機結識騷擾自己的乾姐姐，以及遭脅迫影片外流，因此心生殺機。

同年10月18日晚間戴男發現莊男在乾姐姐家中，便將長40公分大草刀放在肩背帆布袋內前往尋仇，進門後隨即持刀朝莊男揮砍，莊男則拿出球棒自衛，雙方從屋內打到屋外電梯門口，結果莊男遭砍斷右腋下動脈，當場血流如注，經送醫急救仍告不治，戴男則把球棒帶走離去。

高雄地方法院審理時，戴男雖坦承行凶，但辯稱是長期遭欺負，且在工作的洗車場2度被堵積怨，案發當天才會持刀前往，要莊男不要再騷擾乾姐姐和家人，且當時對方也有拿球棒攻擊他，自己只是防衛過當失手砍死莊男。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，一審法官經勘驗當天電梯監視器畫面，發現戴男早在搭電梯時就已從帆布袋內拿出預藏大草刀握在手上，且乾姐姐也證稱戴男一進門就開始砍人，據此不採信他的辯詞。

高雄地院合議庭審酌戴男先前曾因毒品案遭判刑5月執行完畢，且這次不滿遭莊男暴力討債、乾姐姐被牽連騷擾等，卻不循法律程序處理糾紛，即持大草刀砍殺對方，犯後又未能完全坦承行凶，加上莊男家屬不接受道歉，甚至求處死刑等，一審依殺人罪判他13年徒刑。（編輯：郭諭儒）1110315