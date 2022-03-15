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烏克蘭總統顧問：戰事可能在俄羅斯5月耗盡資源後結束
首頁 / 社會

台南老字號紡織廠火警 初查無人受傷遭困

2022/3/15 14:01（3/15 14:31 更新）
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位於台南市山上區的老字號紡織廠宏遠興業公司廠房15日上午發生火警，因倉庫區存放布料，冒出大量濃煙。中央社記者楊思瑞攝 111年3月15日
位於台南市山上區的老字號紡織廠宏遠興業公司廠房15日上午發生火警，因倉庫區存放布料，冒出大量濃煙。中央社記者楊思瑞攝 111年3月15日
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（中央社記者楊思瑞台南15日電）位於台南市山上區的老字號紡織廠宏遠興業公司廠房今天上午發生火警，因倉庫區存放布料，延燒快速。台南市消防局獲報後調派大批人員車輛前往灌救，初查無人受傷受困。

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台南市政府消防局在上午10時38分獲報，指稱位於山上區的宏遠興業公司廠房起火，隨即調派人員車輛前往灌救，首批抵達的消防人員發現有大量濃煙竄出，向勤務中心通報增派支援。

消防人員初步了解發現存放布料的倉庫區起火，導致延燒迅速，濃煙冒出；清查後發現沒有人員受困，經出水灌救後於中午12時左右阻止延燒，逐步將火勢控制。起火原因及財物損失，有待進一步釐清。（編輯：戴光育）1110315

位於台南市山上區的老字號紡織廠宏遠興業公司廠房15日上午發生火警，因倉庫存放布料，延燒快速，初步清查無人受傷。中央社記者楊思瑞攝 111年3月15日
位於台南市山上區的老字號紡織廠宏遠興業公司廠房15日上午發生火警，因倉庫存放布料，延燒快速，初步清查無人受傷。中央社記者楊思瑞攝 111年3月15日
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