高雄里長涉貪、騷擾證人串證 兩度獲交保

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄市前鎮區某里長以辦活動為由向鄰長募款，私吞8萬6000元；且還浮報訂蛋糕金額詐取1萬390元中油回饋金。但他交保後又騷擾證人遭聲押，高雄地院今裁定15萬交保。

檢調單位調查，這名年近7旬老里長在去年中秋節前夕召集里內所有鄰長開會，以要舉辦「中秋節慶祝暨節能減碳宣導活動」，但中油回饋金補助不足為由募款。

各鄰長分別捐款新台幣2000元到6000元不等，但他卻未將收取的8萬6000元活動捐款用在活動，而是全數收入自己口袋。此外，又以辦理活動為由向一間麵包店訂購2000多個蛋糕，但事後卻在空白統一發票收據上浮報數量金額，持單據向前鎮區公所申請中油回饋金，詐取差額1萬390元。

老里長經傳喚到案後遭依貪污、偽造文書等罪移送高雄地檢署，雄檢3月11日複訊後諭令10萬元交保。但他在交保隔天卻又前往麵包店，向老闆夫婦要求開立不實估價單，意圖串證、騷擾證人。

檢察官審酌里長有串證行為，且所犯罪行為最輕本刑5年以上重罪，今天向高雄地方法院聲請羈押，法官下午裁定15萬元交保。（編輯：孫承武）1110315