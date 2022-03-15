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王力宏、李靚蕾家事調解17日開庭 採視訊方式

2022/3/15 17:51（3/15 18:19 更新）
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王力宏（左）和李靚蕾（右）婚變延燒，李女日前聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，北院家事庭17日開庭調解。（圖取自facebook.com/leehom）
王力宏（左）和李靚蕾（右）婚變延燒，李女日前聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，北院家事庭17日開庭調解。（圖取自facebook.com/leehom）
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（中央社記者林長順台北15日電）歌手王力宏與妻子李靚蕾婚變延燒，李女日前聲請「酌定未成年子女權利義務行使負擔」，北院家事庭17日開庭調解，採視訊方式進行，王力宏、李靚蕾及律師都不會現身法院。

王力宏與李靚蕾離婚風波延燒，李靚蕾日前發表聲明表示，王力宏在紐約提起訴訟，「讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。」

李靚蕾表示自己一直透過簡訊、電話等各種方式請求王力宏依協議探訪孩子，若有需要願意友好協商探視方式，但王力宏不願協商，連上個月寄出邀請協調探視方案的正式律師函也拒絕。

李靚蕾說，同意簽署離婚協議是建立雙方達成「不變動孩子生活」的共識，若探視方案調整也應協調或由台灣法院調查，因王力宏片面向紐約法院請求變動探視方案，她已向台北地方法院提出聲請，未來證據都將提交法院審理，守護孩子最佳利益。

據指出，台北地方法院家事庭將於17日上午開庭調解，法官考慮避免雙方出席造成不必要的干擾，將全程採視訊方式進行，王力宏、李靚蕾及雙方律師都不會出庭。

法界人士表示，為了保護家事事件關係人和家庭的隱私及名譽，家事事件開庭時，原則上不公開，法院也不會對調解過程及結果對外說明。（編輯：李亨山）1110315

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