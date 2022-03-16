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北市防疫計程車冒名培訓案 4人遭起訴

2022/3/16 12:11
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（中央社記者蕭博文台北16日電）松山機場排班計程車自律委員會林姓會長、莊姓幹部涉嫌為了讓司機取得防疫車隊卡，教唆蔣姓、陳姓司機冒名參與培訓課程，北檢日前偵結，依偽造文書等罪嫌起訴林男等4人。

蔣姓、陳姓司機另涉嫌冒名領取轉型培訓費各新台幣6320元，檢察官依詐欺罪嫌起訴。

台北地檢署起訴書指出，交通部為協助受疫情影響的觀光產業轉型，由交通部觀光局及交通部公路總局補助相關產業公、工、協會辦理培訓課程。

民國109年7月間，台北市計程車駕駛員職業工會舉辦防疫計程車駕駛員培訓課程，結訓後將核發學員松山機場防疫車隊卡。

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負責協助報名的松山機場排班計程車自律委員會林姓會長、莊姓幹部明知自律委員會成員蔣姓、陳姓司機來不及報名，且已參與其他培訓課程並領取轉型培訓費，為了讓他們取得防疫車隊卡，教唆蔣姓、陳姓司機頂替已報名但臨時無法受訓的司機上課。

蔣姓、陳姓司機冒名受訓5天，還領取各6320元的轉型培訓費。蔣姓司機事發後自首，全案曝光，北檢檢察官日前偵結全案起訴。（編輯：李亨山）1110316

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