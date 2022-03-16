北投媽祖文化協會槍擊案 主嫌槍砲罪判5年2月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北16日電）台北市北投區媽祖文化協會去年遭人開槍示威，檢警查出，楊姓主嫌懷疑友人之死與常出入協會的人員有關而開槍。一審士林地院今天依非法持有非制式手槍罪判楊男5年2月徒刑。

另方面，法院認為，楊男夥同郭姓友人公然開槍，屬於以加害生命、身體之事恐嚇公眾，使出入協會及經過的不特定多數人心生恐懼，依恐嚇公眾罪各判楊男、郭男6月及5月徒刑，均得易科罰金。全案可上訴。

士林地方法院判決書指出，楊男與郭男認為花姓友人之死與時常出入媽祖文化協會的人員有關，因而耿耿於懷，於民國110年4月10日上午10時許，分持具有殺傷力的非制式手槍、不具殺傷力的空包彈槍前往協會欲找人理論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊男與郭男到場敲門無人回應，憤而在協會對街朝位於2樓的協會開槍，楊男射擊2槍，導致協會玻璃破碎，郭男則對空鳴槍；2人案發後數日，向警方投案。

法院審酌，被告2人無視公眾安全及國家法治，所為均足使出入協會或行經該路段的公眾心生畏懼，對社會治安造成嚴重不當影響，審酌2人坦承犯行、尚知悔悟，楊男已賠償協會新台幣6600元玻璃修繕費用，依法論罪量刑。（編輯：張銘坤）1110316