北市圖書館男師涉竊案 警速逮嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市立圖書館萬興分館日前發生竊案，有女民眾向警方報案稱手提包疑被偷，員警立即調閱監視器畫面追查，1小時內便查獲涉案的52歲王姓男教師，他辯稱是拾獲，仍遭送辦。

台北市警察局文山第一分局指南派出所長馬奕桓今天表示，日前接獲1名林姓女民眾報案，稱置放於北市圖萬興分館閱覽區座位上的手提袋疑似遭人竊取，且包括有個人重要文件在內，請求警方協助。

員警徐駿霖獲報後，立即展開追查、詢問案情，同時把握偵辦黃金時間緊急調閱監視器查看，果然發現涉案犯嫌行蹤且仍未走遠，他正攜帶林女的失竊物品自圖書館後方的連鎖超市離去。

徐駿霖迅速驅車趕到現場攔截犯嫌，當場起出林女失竊物並查扣，隨即將犯嫌帶回派出所偵辦。

經調查了解，涉案的52歲王姓男教師辯稱，自己是在圖書館內拾獲物品，原本要送到圖書館失物招領區，卻因一時忘記而攜出，並前往連鎖超市用餐。

警方全案詢後將王男依涉刑法竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦，由於警方從受理報案到逮捕犯嫌僅花費56分鐘，林女讚揚警方積極辦案態度和效率。（編輯：李亨山）1110317