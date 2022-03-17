男酒駕撞死鎮公所課長 和解賠448萬獲緩刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）男子盧威宇酒駕撞死時任草屯鎮公所課長林烱欽，當天父親節讓林家天人永隔，且盧男一度肇逃，法院考量已與家屬以新台幣448萬元和解，判有期徒刑2年、緩刑5年。全案可上訴。

時任南投縣草屯鎮公所民政課長林烱欽、鎮代陳家財民國109年8月8日凌晨酒後騎機車雙載，遭同樣也酒駕的男子盧威宇開車超速撞上，造成林烱欽死亡、陳家財重傷，盧男肇事逃逸，涉犯酒後駕車致人於死、肇事逃逸，遭南投地方法院分別判處有期徒刑1年8月、7月，合併執行2年，緩刑5年，並提供200小時義務勞務。

根據南投地院判決內容，盧男案發前晚先在草屯某夜市與朋友吃飯飲酒，結束後酒駕回家，當天凌晨又出門吃宵夜，沿草屯鎮碧山路由西往東行駛，車速達123公里，於路口撞上由陳家財搭載林烱欽的機車，導致林烱欽顱內出血不治死亡，陳家財多處骨折、氣血胸。

盧男當場明知發生事故，卻未有任何救護便駕車離開現場，不久後因擔心遭緝獲，才打電話給堂兄，由堂兄駕車陪同返回肇事地點，經員警測得吐氣酒精濃度達每公升0.56毫克；陳家財送醫抽血檢驗，測得血液酒精濃度值132.5mg/dL，即0.132%，已達0.05%以上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

盧威宇、陳家財都坦承酒駕等犯行，法官認為盧男明知酒後駕車恐嚴重危及用路人生命、身體安全，不過審酌與被害人家屬達成448萬元和解，因此給予緩刑5年，須提供200小時義務勞務。

陳家財曾因酒駕不能安全駕駛案，經金門地檢署緩起訴，更應心生警惕，珍惜自新機會，卻未記取教訓而心存僥倖，搭載被害人騎車上路，考量賠償80萬元完畢，酒駕致人於死行為遭判處有期徒刑1年10月，緩刑5年，並須提供180小時義務勞務。（編輯：陳仁華）1110317