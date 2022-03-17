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員警兼差網拍交易額逾800萬元 遭判降級改敘

2022/3/17 16:37
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（中央社記者劉世怡台北17日電）新竹市陳姓員警涉經營網拍銷售模型及配件，3年交易金額逾新台幣800萬元。懲戒法院一審日前判他降一級改敘。可上訴。

判決指出，內政部移送主張，陳姓員警從民國107年1月間任公職起，經常性且持續性於網路臉書社團及蝦皮購物賣場，進行網路拍賣銷售模型及相關配件，陳姓員警辯稱 「是同好交流，不具營利意圖，僅利用休假時間處理貨物寄送」。

判決指出，內政部調查認為，陳姓員警在蝦皮購物賣場，從107年1月至110年8月間交易紀錄逾8000筆，總交易金額達800多萬元，交易次數及規模鉅大，陳姓員警行為明顯違反公務員服務法「公務員不得經營商業」行為，移送懲戒。

懲戒法院指出，陳姓員警兼職網拍確實違反公務員不得經營商業的規定，屬於非執行職務的違法行為，他的行為足以讓人民有公務員不專心公務，國家公務紀律鬆散的不良觀感，損害政府信譽。

合議庭表示，為維持公務紀律，陳姓員警仍有懲戒的必要，審酌他違法經營商業的期間、數額後，判處降一級改敘。可上訴。（編輯：李亨山）1110317

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