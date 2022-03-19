台中男持刀自殘 妻與岳母阻止遭劃傷3人送醫

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市魏姓男子今天疑因精神狀況不穩持刀自殘，魏男的妻子要阻止時，遭魏男持刀劃傷脖子，魏男的岳母要阻止手部也遭受刀傷，3人送醫後皆無生命危險，案發原因警方正調查釐清。

台中市消防局今天上午10時49分接獲報案，北屯區環太東路一處大樓住宅有人遭持刀砍傷，出動消防車2輛、救護車2輛，與消防人員12名前往救援。

消防人員表示，到場時接觸2名傷者，分別為35歲男子左側頸部刀傷，35歲女子頸部刀傷，另有1名58歲婦人手部刀傷，經包紮後分別送往長安醫院及國軍台中總醫院救治。

台中市警察局第五分局告訴中央社記者，事件因魏姓男子今天上午在住處，疑因精神狀況不穩持刀要自殘，魏男的王姓妻子要阻止時，雙方發生口角，魏男進而持刀劃傷王女脖子，魏男的岳母見狀要阻止，手部也遭受刀傷。

警方指出，受傷的3人送醫後皆無生命危險，警方已派員在醫院戒護，並深入調查案發原因。（編輯：卞金峰）1110319

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