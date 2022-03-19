高雄19歲男家境坎坷辦分期繳罰單 執行署送暖

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄1名19歲李姓男子多次無照駕駛或違規遭罰，行政執行署高雄分署發現他因家境坎坷不慎觸法，社工除陪同他辦理分期繳納15萬元罰單，也轉介家防中心輔導，鼓勵他好好工作。

法務部行政執行署高雄分署今天發布新聞稿指出，19歲李男因母親精神狀況不穩定、祖父經常酗酒，在家庭功能不彰下，多次無照駕駛，或不遵守交通規則遭警察開罰單，變成交通罰單大戶。

高雄分署今年初寄送繳納罰鍰催繳通知書後，李男即在社工陪同下前往辦理分期繳納交通違規罰單新台幣15萬元，以便考取駕照，提升就業競爭力。

社工人員指出，李男的媽媽因精神狀況不穩定，無法就業；祖父年邁且有酗酒行為，僅依靠資源回收收入維生。全家人生活，十分窘困。

李男想幫忙分擔家計，經高雄市政府社會局家防中心轉介社福團體予以輔導，參加勞工局職業訓練課程，如今已找到粗工工作，日薪新台幣1200元。但每月收入不穩定，若要幫忙撫養媽媽、祖父及繳納罰鍰，經濟壓力十分沉重。

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高雄分署表示，深入了解李男困境後，立刻發動高雄分署愛心社給予愛心關懷，讓他感覺到社會溫暖，能從逆境中站起來。社工在輔導過程中發現李男的轉變與成長，具備分辨對錯與承擔責任能力。他與社工討論願意辦理分期每月6000元繳納罰鍰，並考取駕照，幫忙分擔家計。

高雄分署指出，除強力對不守法義務人予以執法外，對弱勢義務人盡量給予寬緩措施，也提供各種轉介社福機構的服務或引介職訓局協助求職措施，高雄分署愛心社也常常出動前往愛心關懷，希望為社會弱勢義務人盡一份心。（編輯：戴光育）1110319