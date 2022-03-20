投資糾紛火鍋店槍響 高雄男遭警逮捕起獲3把槍

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高雄市新興區19日發生槍擊案，警方循線追查，20日凌晨在大寮逮捕41歲許嫌，起獲改造手槍3支及子彈38發。（警方提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月20日

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（中央社記者曾以寧高雄20日電）高市新興區昨晚發生槍擊案，許男朝黃男連開2槍，造成黃男受傷。警方循線追查，凌晨在大寮逮捕41歲許嫌，共起獲改造手槍3把及子彈38發，初步了解動機是車輛買賣生意投資引爆糾紛。

高雄市新興區一家連鎖火鍋店昨天晚間9時多發生槍擊案，38歲黃姓男子和親友聚餐，在上廁所時遭認識許姓男子連開2槍，造成黃男右手臂、右胸2處受傷，無生命危險，送往高雄醫學大學附設中和紀念醫院救治。

高雄市政府警察局發布訊息，警察局長黃明昭表示，警方獲報後展開追查，調閱監視器發現嫌疑人犯案後即將作案用手槍丟棄在附近草地，徒步到苓雅區駕駛自小客車逃逸，再南下上國道、轉快速道路往大寮方向逃逸。

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警方表示，今天0時45分許，在大寮區發現41歲許嫌駕駛車輛，以優勢警力強制逮捕許嫌，並另從許嫌車上起獲改造手槍2支與38顆子彈，全案依違反殺人罪及槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

黃明昭說，初步了解，許嫌與黃男先前共同投資車輛買賣生意，後因經營理念不同拆夥，引發經營權糾紛，挾怨報復，至於詳細犯案動機與犯嫌槍枝來源，將擴大追查釐清。（編輯：陳仁華）1110320