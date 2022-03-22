詐團騙個資冒辦數位帳戶 刑事局逮12嫌送辦

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刑事局偵查第一大隊第二隊長鄭富禎（圖）22日表示，有詐欺集團透過臉書等社群媒體刊登假借貸訊息以騙取被害人個資，藉此冒辦銀行數位帳戶，供對岸的假投資機房作人頭帳戶使用，專案小組陸續發動3波搜索行動逮12嫌。中央社記者黃麗芸攝 111年3月22日

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）有別以往花錢購買人頭帳戶，以32歲楊女為首的詐團改以盜辦被害人的數位帳戶，供對岸假投資詐欺機房非法使用，成功申辦近200個帳戶，刑事局陸續發動3波搜索行動逮12嫌。

刑事局今天舉行破案記者會，因去年8月有銀行業者提供警方新辦數位金融帳號遭警示的異常狀況，偵查第一大隊第二隊長鄭富禎表示，經調查發現，有詐欺集團透過臉書等社群媒體刊登假借貸訊息以騙取被害人個資，藉此冒辦銀行數位帳戶，供對岸的假投資機房作人頭帳戶使用。

根據警方進一步追查，此盜辦數位帳戶詐欺集團是以有偽造證券前科的32歲楊女為首，先在社交平台上刊登低門檻放貸廣告，吸引需錢孔急的被害人上鉤，再以協助辦理貸款、方便銀行照會等藉口，詐取被害人的雙證件和個資。

詐騙集團旗下成員再持上述資料冒名向銀行申辦數位帳戶，並在全台20多處商務中心租借短期虛擬辦公室地址收件服務，作為銀行寄發金融卡地址，同時製造斷點，待帳戶開通後，便交付給境外的對岸假投資詐欺機房作為人頭帳戶使用，初估成功申請近200個帳戶。

緊接著，再由對岸假投資詐欺機房成員，利用帥哥、美女照片註冊交友軟體假帳號，亂槍打鳥結識被害人，長期溫情攻勢取得信任感後，再假裝「無意」透露投資訊息，誘騙被害人投資假基金APP平台，以各種藉口凍結其帳號而血本無歸。

後續再由余嫌等水房車手成員持人頭帳戶金融卡，提取贓款獲利。

已知至少逾80人受騙（8成為男性），財損總金額約新台幣2000萬元；其中單一受害最高金額近百萬元，為中台灣1名30多歲的男投資客。

專案小組經長期跟監、比對提款畫面、路口監視器及分析過濾電信、網路、金融等資訊後，逐一破解重重斷點，陸續清查掌握詐騙集團成員身分及犯罪組織架構。

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見時間成熟，陸續於去年11月30日、今年1月5日和3月2日發動搜索、逮捕行動，分別於台中市、雲林縣和高雄市逮捕查緝集團成員12嫌，現場查扣不法所得94萬餘元，以及作案手機21支、平板3台、金融卡23張和人頭卡83張等證物。

全案詢後依涉詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、偽造私文書等罪，將楊女等12嫌移送桃園地檢署偵辦，其中5嫌遭裁定羈押，楊女等7嫌分別以5萬至10萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1110322